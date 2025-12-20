リバプールに所属するカーティス・ジョーンズが、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。渦中のチームメイト、モハメド・サラーについて語った。不調のチームで自身も調子を落としているサラーは、３戦連続で先発を外れたリーズ戦後、「ベンチに座らされている理由が分からない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる」「何度も『監督とは良好な関係だ』と話してきたが、突然、関係がなくなった。誰かが僕をクラブに居