俳優の細田佳央太（24）と女優の仲間由紀恵（46）が20日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。NHKドラマ「雪煙チェイス」（来年1月2、3日、後10・00）の裏話ついて語った。東野圭吾氏の同名長編サスペンス小説が原作。スキー場を舞台に、えん罪をかけられ、アリバイを証明するために奔走する大学生と、それを追う刑事を描く。撮影は今年2〜3月に長野県の野沢温泉村を中心に実施した。主演を務める細田だが、実は「スノ