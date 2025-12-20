タレントの小倉優子が19日に自身のアメブロを更新。タレントのギャル曽根と会ったことを報告した。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「曽根ちゃんとは、ちょこちょこ会ったり電話をしているのですが、あまり写真を撮らないので久しぶりに写真を撮ってみました」と報告し、ギャル曽根との2ショットを公開。続けて「いつも曽根ちゃんの面白いトークに爆笑しています笑 ありがとう」