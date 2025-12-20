女優の細川直美が18日に自身のアメブロを更新。いただき物の食材で作ったという夕食を公開した。【映像】細川直美、自宅でのすっぴんショットに絶賛の声この日、細川は「今日は夕方から雲が多く夕日が見られなかったのですが空が綺麗でした」と報告し「空気が澄んでいるのかもしれませんね」とつづった。続けて、夕食について「いただき物のお肉でハンバーグ」と明かし、食卓に並んだハンバーグの写真を公開。「本当に助かり