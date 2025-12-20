シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が小人とのツーショットを公開した。山本は２０日、トナカイなどのクリスマスらしい絵文字とともに自身のインスタグラムを更新。もこもこがついたレザージャケットにロングブーツを合わせたトレンド感あふれるコーデでクリスマスマーケットに訪れ、ミニサンタクロースとのツーショットや、ドームに入った様子を公開した。この投稿にファンからは「可愛すぎない