女優・のんがクリスマスライブの様子を披露し、反響を呼んでいる。のんは２０日までに自身のインスタグラムを更新。「のんＦＣ『ＮＯＮＫＮＯＣＫ』限定クリスマスライブ」と書き出し、「けいさんとアコースティックギターで。楽しかった！」と、ラメ入りのセットアップ姿で熱唱する様子やアコースティックギターを弾く様子など多数のショットを公開した。この投稿にファンからは「とてもステキでお綺麗で可愛らしいですね