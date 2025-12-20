１２月２０日の阪神１１Ｒ・タンザナイトＳ（３歳上オープン、芝１２００メートル＝１５頭立て、１頭が競走除外）は単勝５番人気だったデュガ（セン６歳、栗東・森秀行厩舎、父プラクティカルジョーク）が逃げ粘り、オープン初勝利を挙げた。なお、発走直前まで単勝１番人気だったカルロヴェローチェ（セン５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父シルバーステート）は競走除外となった。勝ち時計は１分７秒３（良）。序盤で主導権を握る