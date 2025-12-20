打ち上げが延期されたH3ロケット8号機について、JAXA=宇宙航空研究開発機構は、あさって22日午前10時51分30秒に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 8号機は、今月17日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、ロケットなどを冷却する設備に異常が検知されたため、直前で中止していました。 H3・8号機には、日本版GPS衛星「みちびき5号機」が搭載され、カーナビなどの位置情報精度