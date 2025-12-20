ラザニアシートがなくても大丈夫。身近な餃子の皮を使えば、もっちり食感が楽しいごちそうラザニアが作れます。ミートソースはごろっと食べごたえよく、ホワイトソースはレンチンで手軽に。重ねて焼くだけなのに、オーブンを開けた瞬間はしっかり本格派。気負わず作れて、クリスマスにもぴったりです♪まずはミートソース作りから！『ごろんごろんミートソース』のレシピ材料（作りやすい分量）合いびき肉……400g 玉ねぎのみじん