ことしも残すところ10日あまりとなり、岐阜市の寺では毎年恒例の「岐阜大仏」のすす払いが行われました。 【写真を見る】「岐阜大仏」のすす払い 高さ約14メートルの大仏様にお礼を込めて 来年もいい年に 岐阜市の正法寺 高さ13・7メートルの巨大な「岐阜大仏」は、飢饉で亡くなった人を追悼するために建てられたと伝わり、県の重要文化財に指定されています。 岐阜市の正法寺では20日、住職や寺の関係者らが、長さ