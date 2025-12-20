2026年1月7日（水）24:59〜25:29 日本テレビ（※関東ローカル）にて生成AIをフル活用したドラマ『TOKYO 巫女忍者』の放送が決定！放送後、TVer・Huluでも配信。▼TVer番組ページhttps://tver.jp/series/srz0b257na本作は、江戸の風情が残りながらも“妖化（ようか）”の病がはびこる2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女が、悩み傷つきながらも、力強く成長していく姿を描