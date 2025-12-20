◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝早大26―21天理大（2025年12月20日ヤンマースタジアム長居）全国大学ラグビー選手権大会の準々決勝が20日に行われ、早大は天理大を26―21で下して2大会連続の4強進出を決めた。試合開始早々に先制トライを献上するも、12―14の前半31分にSH糸瀬真周（4年）が逆転トライ。最後は5点差に迫られながらリードを死守して4強に進んだ。大田尾竜彦監督は「トーナメント表を見た時