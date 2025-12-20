俳優・黒沢年雄（81）が20日に公式ブログを更新し、現在の世界情勢に危機感をにじませた。黒沢は「生きて来た80年…今が一番安定せず一触即発の危険な世界情勢だと思う。原因は…横暴な権力者の指導者に他ならない」と投稿。また「昨今のアメリカも国連も信用出来ない」といい「日本は感情論に拘らず、政治家は世界の情勢を判断して、タブーな案件にも冷静に選択肢を排除せずに検討する時期に来たと思う」とも。「日本人は