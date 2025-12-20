陣野小和（20）が20日、東京・新宿武蔵野館で行われた、渡辺真起子（57）主演映画「無明の橋」（11月28日に富山で先行公開）公開記念舞台あいさつで「心臓が出そう」と口にした。「無明の橋」は、古くから山岳信仰の対象とされてきた富山県の立山に入山を許されなかった女性のために3年に1回、催される女人救済の儀式「布橋灌頂会（ぬのばしかんじょうえ）」をモチーフに、坂本欣弘監督（39）が構想から9年の末、映画化。布橋灌頂