2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。覇権奪還に燃えるアメリカが、ついに本気になったようだ。MLBは12月18日（日本時間19日）、2025年ア・リーグのサイ・ヤング賞（CY）に輝いたタリク・スクバル投手（デトロイト・タイガース）が代表入りすると発表した。すでにナ・リーグの同賞に輝いたポール・スキーンズ（ピッツバーグ・パイレーツ）も代表入りを表明している。投手最高の栄誉に輝いた