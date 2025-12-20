◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）牝馬限定のハンデ重賞は１６頭立てで争われ、２番人気で戸崎圭太騎手騎乗、ハンデ５４キロのチェルビアット（３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は大外１６番枠から出遅れたことも響き、後方のまま１３着に敗れ、紅葉Ｓ（３勝クラス）に続く２連勝はならなかった。今年３月の報知杯フィリーズレビュー２着馬は桜花賞６着、ＮＨＫマイルＣ