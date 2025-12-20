◆ラグビーリーグワン２部▽第２節花園４０―１０東葛（２０日・東大阪市花園ラグビー場）３季ぶり１部復帰を目指す花園（旧近鉄）が、６トライを奪って東葛（旧NEC）を破り、開幕２連勝とした。前半４分、新加入の南アフリカ代表ＳＯマニー・リボックが大外へキックパス。フリーでキャッチした右ＷＴＢ木村朋也が先制トライを挙げた。さらに７―３の１８分には左ＷＴＢ林隆広がトライ。前半を１２―３で終えた。後半