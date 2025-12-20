元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が京都でのショットを公開した。「京都の街歩き」と２０日までに自身のインスタグラムを更新した久慈。「歩き疲れたら、ぎをん小森でひと休み大好きな抹茶のパフェとわらび餅どちらも静かに沁みる美味しさ。京都らしい時間を味わいました」とつづり、秋に色づいた京都をバックにした立ち姿や、本場の抹茶スイーツを堪能する姿を見せた。この投稿には「京都が良くお似合いに