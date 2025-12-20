北海道では、今日20日(土)から明日21日(日)にかけて、気温が高くなり、広い範囲で雨が降るでしょう。雪解けが急速に進むため、融雪による低い土地の浸水や道路の冠水、土砂災害、河川の増水、なだれに注意が必要です。道内は11月上旬から中旬並みの気温に今日20日(土)、道内には暖かい空気が流れ込み、各地で季節逆戻りの気温となりました。15時までに最も気温が高くなったのは、桧山地方の江差で12.6℃でした。その他、札幌は8.7