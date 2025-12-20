2021年9月26日に開場した劇団四季専用劇場「有明四季劇場」（江東区有明）で東京ロングラン公演中のミュージカル『ライオンキング』アフリカ・サバンナを舞台に展開するライオンの子・シンバの成長物語を通して「サークル・オブ・ライフ（生命の連環）」という深遠なテーマの中で、生命の営み、親子の絆、心の成長を綴る珠玉のミュージカル。その記念すべき日本上映27周年達成にあわせ、特別カーテンコールが実施されました。