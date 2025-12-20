日本調教馬初の米G1・BCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）が海外から種牡馬入りのオファーを受けていることが20日までに分かった。馬主の藤田晋氏（52）が阪神競馬場で明かした。「アメリカなど複数から（オファーは）来ています。BCの前からありましたが、BCの後に大きなオファーがありました。（種牡馬入りは）日本が最優先ですけど、中東遠征が明けてから考えたいですね」と語った。