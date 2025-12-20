ここ数年間で、ベテランセクシー女優の引退が目立っている。今年も「有名人のラストイヤー」だとか、来年に向けての引退発表が相次ぎ、今後の方向性を一切知らせないケースもあるようだ。女優業は、実は活動歴10〜15年の間に引退する人がほとんどである。なかなか15年以上は難しく、20年目を迎える女優などごく少数派。だからこそ“レジェンド”と呼ばれ、彼女たちは希少価値が非常に高い存在なのだ。◆活動歴が長くなることに