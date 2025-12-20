テレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』が2026年秋に放送される。きょう20日、越前リョーマと不二周助が描かれたティザービジュアルが公開された。【動画】『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』ティザーPV2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニ