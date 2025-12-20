■全日本フィギュアスケート選手権2日目（20日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ペアのショートプログラム（SP）が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が84.91点の首位スタートを切った。大歓声の中、登場した三浦＆木原は、冒頭の3回転のツイストリフトをダイナミックに決めると、3回転のトウループを鮮やかに着氷