犬が散歩中に突然走り出す心理 1.急激に好奇心が高まった 犬が散歩中に突然走り出すのは、急激に好奇心が高まったからです。 犬は音や声やニオイに敏感です。その音や声やニオイは、人間である飼い主には一切届いていないこともあります。 音や声やニオイを感知し、敏感になり、急激に好奇心が高まったとき、思わず走り出してしまうことがあります。 とくに若く活発で好奇心旺盛な犬は、散歩中に突然走り出すことがよくあり