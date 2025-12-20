20日午前、東根市で火災が発生し、住宅１棟が全焼しました。住宅には一人暮らしの男性がいましたが、逃げて無事でした。 村山警察署によりますと、２０日午前10時半過ぎ、東根市中央西の住宅内部から炎が上がっているのを近隣住民が見つけ、119番通報しました。火は約５時間後に消し止められましたが、木造一部２階建ての住宅約12０平方メートルが全焼しました。出火当時、住宅には一人暮らしの男性(68)がいましたが、逃げ