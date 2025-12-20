第104回全国高校サッカー選手権が、いよいよ12月28日に開幕する。ここでは大会開幕に先駆け、高校サッカーダイジェストが厳選した今大会の注目プレーヤーを紹介。プロ内定や世代別代表選手、チームのエースなど、将来が楽しみな有望株たちは一年の集大成となるビッグトーナメントでどんなプレーを見せてくれるか。最後となる今回はDF＆GK編だ。――◆――◆――【高校サッカーダイジェスト厳選／選手権注目タレント】Part.３