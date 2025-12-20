キム・ヘソンにチャンスを与えるべきと専門メディアが主張した(C)Getty Imagesドジャースの今オフの補強策について、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が言及している。同メディアは「ドジャースは過剰なまでの補強を行うチームだが、机上の計算で本当に必要なのは外野手であるにもかかわらず、内野手を加える選択肢を排除していないようだ。主に二塁を守るユーティリティプレイヤーであるカージナルスのブレンダン・ドノ