「マネー・モレッタ」の異名が示す通り、両手の指をこすり合わせる「お金」のジェスチャーを披露するモレッタ(C)Getty Images米球界でも異彩を放った“魔球”の持ち主がやってくる。12月19日に阪神は、中継ぎ右腕のダウリ・モレッタと来季の選手契約を締結したと発表した。悲願のリーグ連覇と日本一奪還に向けた「課題」の一つであったブルペン強化が施された形となった。【動画】脅威の逆方向スライダー！新助っ人モレッタの