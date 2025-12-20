元ヘビー級王者マイク・タイソン氏と2024年11月に対戦し勝利したジェイク・ポール氏が日本時間20日、米フロリダ州マイアミで、ロンドン五輪スーパーヘビー級金メダリストで、元ヘビー級3団体統一王者のアンソニー・ジョシュア選手と対戦し、6回TKO負けを喫しました。ポール氏は過去に俳優としての経歴を持ち、現在はYouTuberやプロボクサーとして活動するアメリカ出身の有名人。プロボクシングではWBA世界クルーザー級15位にランク