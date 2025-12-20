［地方と女性］はたらく＜１＞やりがいを持って働きたいと地方で奮闘する女性たちがいる。「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識やアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）に向き合う女性の姿や企業などの取り組みを通して、どこに住んでいても性別によらず、望むキャリアを築いていくための方策を探る。同世代の考え知る「県内の企業を訪ね、同世代と語り合う中で、山梨で働くことに前向きになることができました」。