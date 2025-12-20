◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、ペアの“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が登場した。3回転ループやスロー3回転サルコーなどを決めて、リフト技もそつなくこなし、会場からも大きな拍手を浴びた。SPでは、今季グランプリ（GP）ファイナル