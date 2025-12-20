「ターコイズＳ・Ｇ３」（２０日、中山）」好位で運んだ５番人気のドロップオブライトが、２４年のＣＢＣ賞以来となる約１年４カ月ぶりの重賞２勝目を達成した。最後の直線は内から伸びた６番人気のリラボニートと、外から強襲した１０番人気のソルトクィーンとの激しい競り合いを制した。２着がそのリラボニートで、３着はソルトクィーン。１番人気のウンブライルは１２着に、２番人気のチェルビアットは１３着に、３番人気の