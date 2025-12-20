世界の自動車市場において、日本メーカーの立場が揺らいでいる。とりわけ世界最大の自動車市場である中国は、コロナ禍を経て変貌を遂げ、今や中国EVメーカーが大変な勢いで台頭してきている。自動車アナリストの中西孝樹さんの著書『トヨタ対中国EV』（日経BP）より一部を紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／Grafissimo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Grafissimo■コロナ禍以前は勝ち組だった日本車コロナ禍に入