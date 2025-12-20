大相撲の新大関安青錦（２１＝安治川）が、看板力士としての自覚を示した。冬巡業が２０日、東京・町田市立総合体育館で行われ、朝稽古で安青錦は相撲を取らず、ぶつかり稽古を行った。初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）を前に、現在の仕上がりについて「特に変わらず。体づくりをメインにやっている」と明かした。九州場所で初優勝し、大関昇進を遂げた。この日も場内で「新大関安青錦」とアナウンスされると、観客