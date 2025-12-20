【モデルプレス＝2025/12/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月20日、自身のInstagramを更新。息子2人とのお出かけショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「目元が似ている」息子たちと電車でおでかけショット◆渡辺美奈代、子供たちと電車に乗ってお出かけ渡辺は「子供達とお出掛け 電車に乗って目的地に到着」「＃試合観戦」とつづり、長男・愛弥、次男・名月とのお出かけの様子を投稿。