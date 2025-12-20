愛情表現が大胆な彼氏が厄介なのは、人目をはばからず濃厚なスキンシップを求めてくることでしょう。その気になっている彼氏を不快にさせずにうまくかわすには、どうリアクションするのが適切でしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に「人前でスキンシップを迫る彼氏をムッとさせずにあしらう一言９パターン」をご紹介します。【１】「お前は猿か（笑）」とツッコむ「『大人になってね』と