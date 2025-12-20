今年のＢＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）に本場アメリカから複数の種牡馬オファーが届いていることが分かった。藤田晋オーナーーが１２月２０日、阪神競馬場で明らかにした。藤田オーナーは「ＢＣクラシックの前にもきていましたが、その後に大きなものがきています。基本は日本（での種牡馬入り）を最優先にと考えていますが、中東が明けてから考えていきたいと思