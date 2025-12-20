日本サッカー協会は２０日、臨時評議員会を開催し、オンラインでブリーフィングを行った。２６年度（１〜１２月）の予算を計上し、収入が２２５億円、支出が２５６億円の約３１億円の赤字予算を計上した。要因として、代表活動や施設整備助成等の特定資産（積立）の計画的取崩しによるものとした。北中米Ｗ杯を控え、代表関連事業費が約８３億円となった。会見した湯川和之専務理事によると、Ｗ杯活動費は前回カタール大会の１