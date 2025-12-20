安曇野市の穗髙神社では年末年始に巫女として働くアルバイトの研修会が開かれました。年末年始に穗髙神社で巫女を務めるアルバイトには、地元を中心に高校生と大学生の合わせて32人が採用されました。20日は参拝する作法や巫女としての心構えの説明を受けたあと、縁起物やお守りの渡し方などを学びました。穗髙神社では、正月三が日に約10万人の初詣客を見込んでいます。