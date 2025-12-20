俳優の田中みな実が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】”家族写真”で笑顔を浮かべる田中みな実公式SNSは「最終回でやっと本当の“家族”になった本橋家の素敵なオフショット最終回、まだ見れていない方は配信でぜひロスの皆さん!まだおかわりマミーできます」と紹介し、劇中で家族を演じた笠松将、田中みな実、高嶋龍之介の仲