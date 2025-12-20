プロ野球・DeNAは20日、クーパー・ヒュンメル選手と1年68万ドル(金額は推定)で来季の契約を結んだことを発表しました。ヒュンメル選手は右投両打の外野手で、2016年にブリュワーズ傘下のマイナーからキャリアをスタートさせると、2022年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。その後は数球団を渡り歩き、今季はオリオールズとアストロズで37試合に出場しています。メジャー通算成績は4シーズンで119試合に出場し、打率.163、6