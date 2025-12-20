京都府綾部市睦寄町の君尾山に眠る石仏を次世代に伝えようと、地元の奥上林地区自治会連合会と京都府立大が共同調査を進めている。住民や学生らが一部の石仏の「救出作業」を行った。山中の光明寺の参詣道で野ざらしになったり、埋没したりしていた石仏を近くの保管施設に運び出した。【写真】埋もれていた石仏を運び出す参加者たち同寺の古文書によると、四国八十八カ所にちなみ、住民が1825（文政8）年に石仏を寄進したと伝わる