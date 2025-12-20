「ニュースタイルプロボックス」初公開2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）にて、「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。各ホールで多彩な展示が行われるなか、アトリエアールヌーボー（ATELIER ART NOUVEAU）が手がけるプロボックスのカスタム仕様「NEW STYLE PROBOX（ニュースタイル プロボックス）」を初公開し、注目が集まっていました。どのようなモデ