日本最大級の大しめ縄で知られる福岡県福津市の宮地嶽神社で20日、しめ縄を新調する「おおしめ祭」があり、参拝客らが年末の風物詩を見守った。拝殿に掛かる大しめ縄は長さ11メートル、直径2・6メートル、重さ3トン。神田で育てたわらを使い、この日までに氏子らが2本の大縄を制作。仕上げ作業では約120人が「よいしょ」と声をかけ合い、大縄をより合わせては固定用のくいを打ち込み、約1時間半で完成させた。近年は雨や雪の