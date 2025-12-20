夢に向かって走り出すスタート地点に立った。11日から4日間、72ホールで争った米フロリダ州での米国男子Qスクール（最終予選会）から2日前に帰国したばかりの杉浦悠太は、兵庫・よみうりCCで19日に開かれた「ミズノゴルフブランドアンバサダーミーティング」に参加。新たなゴルフ人生の始まりとなる来季に向けて大いに語った。〈写真〉さらばチャックリ！杉浦悠太の“新発想”アプローチがすごい「すぐに試合があるのでゆっく