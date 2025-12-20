巨人の戸郷翔征投手（25）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。長い行列に並んででも毎年成し遂げることを明かした。この日のテーマはクリスマス、大みそか、正月と大きなイベントが続く「年末年始の楽しみ」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた宮崎県都城市出身の戸郷は「いやぁ〜！それは神社じゃないですか？やっぱり」