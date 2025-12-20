日本ハムの山崎福也投手（33）が20日、東京都江東区の「アフラックペアレンツハウス亀戸」を訪問。小児がんや小児難病の患者である子どもたちと、その家族ら22人とクイズなどで交流した。「僕が少しでも力になれれば。病気、入院と一人だと孤独を感じて辛かった。僕が来て、少しでも皆さんが明るい気持ちになってくれれば」。同ハウスは患者家族のための支援センターで、遠隔地から子どもが治療、入院などする際に家族が宿泊