事件のあった、みずほペイペイドームに隣接する商業施設付近＝14日、福岡市中央区福岡市の「みずほペイペイドーム」周辺での男女刺傷事件は21日で発生1週間。男性に対する殺人未遂容疑で逮捕された山口直也容疑者（30）は、ドーム隣の商業施設に劇場があるアイドルグループ「HKT48」のファンで、福岡県警はメンバーを狙っていたとみている。事件2日前に包丁を購入するなど計画性もうかがわれ、動機の解明が焦点になる。「道連