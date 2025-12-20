Âç³Ø½ÀÆ»¤Çº®¹çÃÄÂÎ¤Î¿·Âç²ñ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÂÄÅ»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç20Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ¤«¤é¸ÞÎØ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¼ïÌÜ¤Î¿»Æ©¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é24¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£21Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÂå²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£Âç²ñÌ¾¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸½ÀÆ»ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÂç²ñ¡×¡£ÃË½÷³Æ3¿Í¤Î6¿ÍÀ©¤ÇÁè¤¦¡£Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊÁ´½ÀÏ¢¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤ÇÆ±¼ïÌÜ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë